Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.