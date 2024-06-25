Türkiye'den iki lezzet listede!
Seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi kurabiyelerini sıraladı. Listede Türkiye'den iki lezzet var.
İşte ilk 15 kurabiye ve ülkeleri...
1- PETTİCOAT TAİLS / İSKOÇYA
2- MAKROUD EL LOUSE / CEZAYİR
3 - ALFAJORES / ARJANTİN
4- STROOPWAFEL / HOLLANDA
5- MELOMAKARONA / YUNANİSTAN
6- MARRANİTOS / MEKSİKA
7- CHOCOLATE CHİP COOKİE / AMERİKA
8- SPECULAAS / HOLLANDA
9- VANİLLEKİPFERL / AVUSTURYA
10- BACİ Dİ DAMA / İTALYA
11- AMYGDALOTA / YUNANİSTAN
12- KAAB EL GAZEL / FAS
13- MOUSTOKOULOURA / YUNANİSTAN
14- İZMİR BOMBASI / TÜRKİYE
5- BACİ Dİ ALASSİO / İTALYA
LİSTENİN 47. SIRASINDA İSE TÜRKİYE'DEN ACIBADEM KURABİYESİ BULUYOR.