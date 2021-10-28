Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabetle vurdular

Faaliyet, Bakanlar Akar ile Stefanoviç'un, General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki yerlerini almasının ardından yapılan "Ateş Serbest 2021'i yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." anonsuyla başladı.