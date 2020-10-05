Son 60 yılda 3 Van gölü yok oldu!

İÇ ANADOLU'DAN ÖRNEK

Göllerin en çok kuruduğu bölgelerden biri olan İç Anadolu'dan örnek veren Kesici, "Kapalı- kurak bir havza olmasına rağmen, bu bölgemizde kuru tarım ürünlerinin yetiştirilmemesi, yöredeki göllerin kurumasına, yer altı sularının çekilmesiyle de bölgede tehlike yaratan obrukların oluşmasına neden oldu. Ayrıca doğal göllerimizin her türlü atık alanı olarak kullanılması (fiziki- kimyasal- biyolojik kirlilik) doğal döngüsüne engel olunması ve göllerimizi besleyen yağış suları ve dere- çayların doğal akışının kesilmesi, nedenlerden bazıları" dedi.