Dışişleri Bakanlığı paylaştı... Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı adımları

Yunanistan, Sakız, İstanköy, Rodos ve bu bölgede bulunan diğer adalar dahil olmak üzere silahsızlandırılmış statüdeki adalar etrafında hava tatbikatları gerçekleştirmekten de imtina etmemiştir. 27 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında uluslararası hava sahasındaki geniş bir alanı da etkileyen tatbikatlar için bir NOTAM (Havacılara Duyuru) (A2735/20) yayımlanmıştır.