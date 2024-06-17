Türkiye dünya 3'üncüsü!

TÜRKİYE YERİNİ KAPTIRMADI





Mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda." ifadesi kullanıldı.