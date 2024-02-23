Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu

MİLLİ YETENEKLER SON OLARAK KAAN'I GÖKYÜZÜNE TAŞIDI







Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III ilk kez 28 Aralık 2023'te gökyüzüne taşındı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı ANKA III'ü geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.





Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.





KAAN ile Türkiye, 5. nesil uçak üretebilen sınırlı sayıda ülkeler arasına adını yazdıracak. Pilotlarının uçak bilgisayar olarak nitelendirdikleri KAAN, teknolojinin sunduğu en güncel yetenekleri bünyesinde barındıracak.





Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.