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Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu

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Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu

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