Türkiye şehitlerini uğurladı

Kurtul için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.