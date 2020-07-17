Türkiye şehitlerini uğurladı
Van ve Siirt'te şehit düşen polisler, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
ŞEHİT ÜSTÜNER VE KESKİN ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
ŞEHİT BURAK DERYA'YA MERSİN'DE SON VEDA
Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya, memleketi Mersin'in Anamur ilçesindeki Kıbrıs Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİR POLİS KURTUL, HATAY'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kurtul için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI BURSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Aydoğan'ın (29) cenazesi, törenin yapılacağı Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene şehidin annesi Mediha, ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile yakınları, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT BAYRAM MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI