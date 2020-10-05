Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

"Bu sene hazırım ve ilk hedefim olimpiyatlar. IBU Cup'ta 125 puan alarak dünya kupalarına katılmak, oradan da ne kadar puan gerekirse onu alıp olimpiyat kotası almak istiyorum. Onun için çabalayacağım. İlk hedefim bu ama bize ülke puanı da lazım. Tek benim çabamla olmaz 6 kişinin benim seviyemde yarışıp iyi puan alıp 22 ülke arasında girmemiz gerekiyor. O zaman bize iki kişilik kota verilir ve olimpiyatlara garanti katılırız. Bireysel olarak imkansızı başarmak lazım. Ben hiçbir zaman çalışmalarımı bırakmayacağım ve kafaya koydum, bu branşta ülkemize olimpiyatı yaşatmak istiyorum."