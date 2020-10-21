  • BIST
    1211.97
  • Dolar
    7,8439
  • Euro
    9,2977
  • Altın
    485,1140
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'daki Tar Çölü'nden yaklaşık 172 bin yıl önce nehir geçtiği belirlendi
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
Türkiye'nin beklediği görüşmeler başladı! Fuat Oktay önemli verileri paylaştı
"Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız"
Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeğini çöpe attı
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü
İşgalci Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi
Türkiye Lübnan ordusuna hibe etti: Takdirle karşılıyoruz
Moskova'da kritik 'Karabağ' görüşmesi
Hatay Amanoslar'da 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi
Başkan Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Akılalmaz olay! Park halindeki 4 aracın camını çekiçle kırdılar
Afganistan'da Taliban'la çatışma: 25 güvenlik görevlisi öldü
AK Parti'den HDP'li vekile çok sert tepki: Vicdansız bir salgırganlıktır...
Endüstrinin bugünü Bosphorus Film Lab'da konuşulacak
MİT'in yakaladığı BAE ajanı tutuklandı
İran'ın Ermenistan desteğinin perde arkası ortaya çıktı: Azerbaycan'ı kendi güvenliği için tehdit ol...
TSK için üretilmişti! İki dost ülkeye 'drone savar' ihraç edilecek
THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı
Afganistan'da vize izdihamı can aldı: 11 ölü
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu
Karısını öldürüp 2 saat arabada dolaştıran zanlı hakkında flaş gelişme!
Fransa'da şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti
Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması! Taraflar anlaşmaya vardı

FOTO GALERİ

Türkiye Lübnan ordusuna hibe etti: Takdirle karşılıyoruz