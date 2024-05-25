Türkiye ilk sırada: İşte dünyanın en iyi ekmekleri

Uluslararası bir internet sitesi 2024 yılının en iyi 100 ekmeğini belirledi. Dünya mutfağından birçok farklı lezzetin yer aldığı listede Türkiye'den bir ekmek 100 ekmek arasında ilk sırada yer aldı.







İlk 10 sıralaması şu şekilde: