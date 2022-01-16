Türk polisi için üretildi

"Papua Yeni Gine de teknelerden talep etti. Onlar için de üretim aşamasına geçeceğiz. Bu tekne beğenildiği için dünyanın birçok ülkesinden talep var. Arnavutluk tekneleri teslim edildikten sonra benzer üretimlere başlayacağız. Deniz polisiyle çalışırken onların ne istediklerini çok iyi kavradık. Güçlü, güzel bir çalışma oldu. Onların isteklerini, özgün projelerini biz hayata geçirdik. Biz şimdi bu projeyi diğer ülkelere de gönderiyoruz. Romanya da bu tekneden almak için istekli. Artık dünya çok küçüldü ve herkes her şeyi görüp duyuyor. Yeter ki iyi işler yapılsın."