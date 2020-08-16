Bursa'da tüm tedbirleri hiçe saydılar! Maskesiz ve mesafesiz eğlence

Bursa’da tüm uyarılara rağmen, bazı kişiler koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Yol ortasında bir grup vatandaş, araçlarının etrafında halay çekerken, tavuk alma eğlencesinde de kabalık, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlendi. kısa sürede oluşan kalabalık bölge halkının tepkisine neden oldu. Bazı kişilerin ise eldivenli ve maskeli halay çekmesi dikkat çekti.