Bir avuç su ile cam gibi cilt!
Yükselen sıcaklık ile cildimiz alarm vermeye başladı. Birden çok markanın kozmetik ürünlerini çöpe attıracak bir öneriyle karşınıza geldik.
İşte kuru ve sıcak havanın etkisiyle nemini kaybetmeye başlayan cildinizi korumak için en etkili ve zahmetsiz bakım tüyosu...
Sıcak havanın etkisiyle yüzümüzü bol bol nemlendirmeyi unutmamalıyız. Peki temizleme konusunda neler yapabiliriz?
Sivilceler, siyah noktalar veyahut komedonlar birçoğumuzun çilesi haline geldi. Birçok markaya paralar döküyor ama bir yararını alamıyoruz.
Tüm kozmetik ürünleri çöpe attıracak önerimiz var! İhtiyacımız olan bir avuç su ve kaya tuzu...
Tuzlu su kullanımı için yapmanız gereken çok basit. 1 bardak içme suyunun içine, 2 yemek kaşığı kaya suyunu ekleyin. Daha sonra karıştırarak elde ettiğiniz su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz.
Tuzlu su yöntemi ile yüzünüzü yıkadığınızda adeta cam gibi parlayacak.
Ayrıca tuzlu su, gün içinde yüzünüzde oluşan kirleri derinlemesine temizleyeceği için sivilce oluşumunuzu azaltacak.
Ancak tek seferde sonuç almayı beklemek imkansız. Ciltteki kan dolaşımını hızlandıran bu tarifi düzenli olarak yapmalısınız.
Ayrıca tuzlu su yağlı ciltleri kurutur ve gözenekleri sıkılaştırır.
Aşırı kuru cilde sahip kişilere, tuzlu su kullandıktan sonra iyi bir nemlendirici kullanmalarını tavsiye ederiz.
Küçük bir uyarı... cilt rahatsızlığı olan kişiler tuzlu su yöntemine karşı daha hassas olabilirler. Bu sebeple kullanmamalarını tavsiye ederiz.