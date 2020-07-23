Kredi çekip altın alıyorlar

KREDİ İLE ALTIN ALANLAR VAR

Uzmanlar, dövizin güven vermemesinin ve Kovid-19 sürecine dair endişelerle yapılan altın alımlarının, fiyatların yukarı yönelmesine neden olduğunu kaydediyor. Nazar Özsahakyan, “Mesela bankaların uygun ödemeli kredileri vardı. O dönemde 371 liradan gelip altın alan oldu. Kazandı mı? Kazandı. Alma diyemeyiz çünkü kendince yatırım olarak görüyor. Pazartesi 402 liradan bile alan oldu. Piyasayı takip edenlerin de altındaki hareketin yukarı yönlü olacağını rahatlıkla görebildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.