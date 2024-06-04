Tüm aşklar sonsuza dek sürmez!
Hayatınızın belirli dönemlerinde birini çok sevebilir ve ilişkinizin sonsuza dek sürmesini isteyebilirsiniz. Ancak hiçbir aşk maalesef ki ölümsüz değildir.
5 İŞARET
Partnerinizin davranışları kafanızı karıştırıyor hatta bazen sevilmediğinizi hissediyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. İşte yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 5 işaret...
1. HATALARA GÖZÜNÜZÜ KAPATIYORSANIZ
Kendi güzelliği veyahut yakışıklılığından emin partneriniz sizi nasıl etkiyeceğini biliyorsa dikkat.
Partneriniz, ona kızamayacağınızı biliyorsa size karşı hata işlemekten çekinmez.
2. İLETİŞİM YOKSA!
Partneriniz sizinle yeterince iletişim kurmuyor ya da sizi sürekli ertelemek istiyorsa ilişkinizi bir gözden geçirin deriz.
3. YANINDA HALA ÇEKİNİYORSANIZ
Partnerinizi hala etkilemek için kılıktan kılığa giriyor, hiç yapmayacağınız davranışları sırf ilgisini çekmek için yapıyorsanız maalesef ki yanlış kişiyle birliktesiniz.
4. PARTNERİNİZİN SİZ DIŞINDA BİR HAYATI YOKSA
Her ilişkide ilgi tabii önemlidir. Ancak tek ilgi alanı olduğunda, onun başka hayatının olmamasına sebep olacak.
Bu da ilerleyen zamanlarda ilişkinin düzenini bozacak ve sıkıcı bir hal alacak.
5. TARTIŞMALAR ARTIYORSA
Her ilişkide fikir ayrılıkları ve tartışmalar normaldir. Hatta kavgalar bir bakımdan ilişkinin tuzu biberi bile diyebiliriz.
Ancak bu tartışmaların sıklığı artıyor ve kavgalarınızda saygı ortadan kalkıyorsa ilişkinizi süzgeçten geçirmenizi öneririz.