Doğu Karadeniz'de yılan paniği

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde birçok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.