Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdüyor. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.