Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
1 / 21
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.
2 / 21
Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdüyor. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.