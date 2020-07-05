Toplu mezarda büyük gizem... Hepsinin ağzından çıktı!
Polonya'da yapılan yol çalışması sırasında 16. yüzyıldan kalma toplu çocuk mezarı keşfedildi. Arkeologların yaptığı çalışmalar sonrasında her iskeletin ağzında para olduğu tespit edildi. Peki bu paralar ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Polonya'nın Podkarpackie eyaletindeki Nisko kasabası yakınlarında 16 yüzyıldan kalma çocuk toplu mezarı keşfedildi. Toplu mezarı ilginç kılan detaylar ise çocukların ağzında gizliydi.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan köyün bir kısmı S19 otoyolunun açılabilmesi için temizleniyordu. İşçiler çalışma sırasında insan kemikleri bulunca durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede kazı çalışmasına başlayan arkeologlar, alanı genişlettikçe birbirine çok yakın mesafelerde çocuk mezarlarına rastladı. Mezarlığın yüzde 80'den fazlasını çocuk cesetleri oluşturuyordu.
Çocukların tamamının sırtları yerde, elleri de yanlarındaydı. Tamamı düzenli bir şekilde defnedilmişti ancak kalıntılardan birinin ağzında dönemin parası olan bir sikke bulundu.
Ardından yapılan incelemelerde çocukların tamamının ağzında aynı sikkelerden olduğu belirlendi. Çocukların neden öldüğüne dair net bir işaret olmasa da paraların rüşvet için konulduğu düşünülüyor.
Madeni paraların 1587'den 1632'ye kadar Polonya kralı olan Sigismund III Vasa'nın hükümdarlığında basıldığı belirlenirken, bazı madeni paraların 1648'den 1668'e kadar koltukta oturan John II Casimir dönemine ait olduğu ifade edildi.
Charon'a rüşvet
Çocukların ağzına konulan paraların Hıristiyanlık öncesinde bölgede yaşayanların Yunan tanrılarına inanmasından kaynaklanıyor. Efsaneye göre mitolojik karakter Charon (Kharon) ölülerin kayıkçısı olarak biliniyor.
Ölülerle yaşayanların arasındaki nehirde bulunan Charon, karşıya geçmek isteyenleri kayığına alıyor ve taşıyor. Ancak bunu para almadan asla yapmıyor. O yüzden 16. hatta 17. yüzyıla kadar bu gelenek devam etti.
Ölülerin Charon ile karşılaştığında kendisini karşıya taşıması için ağızlarına altın ya da gümüş sikkeler konuluyordu.
Arkeolog Katarzyna Oleszek, "Sikkeler kesinlikle inançlarını yansıtıyor" diyor. Uzman Oleszek, cesetlerin özenle toprağa verildiğini söyleyip ekledi:
Bence burası bir toplu mezar değil, cesetler gelişigüzel atılmamış. Hristiyanlık öncesi geleneklerin örnekleri var veya ölümden sonraki hayata hazırlığın göstergeleri.
İskeletlerin yerleşim düzeni, muhafaza şekli bir Katolik kilisesi mezarlığı olduğunu da gösteriyor. Bir mezar diğerine zarar vermemiş.
Topraktan çıkarılan cesetler, antropologların incelemesinin ardından bir başka yerel mezarlığa defnediliyor.
Polonya'da yaklaşık 5 bin yıl önce yaşayan 15 kadın, çocuk ve genç erkeğin iskeletlerinin yer aldığı toplu mezarla da dünya gündemine gelmişti.
2011 senesinde ortaya çıkarılan toplu mezarı inceleyen bilim insanları, yedi yılın sonunda kurbanların her birinin başlarının kesildiğini belirlemişti.
Ancak buna rağmen iskeletlerin yanında düzgün şekilde yerleştirilmiş hediyeler bulunmuş, söz konusu gizem uzmanları şaşırtmıştı.
Kurbanların tamamı aynı ailedendi
DNA sonuçları ise başka bir sürprizi ortaya çıkarmıştı. Kurbanların tümü aynı ailedendi, üç nesil bir arada gömülmüştü.
Koszyce köyünde bulunan iskeletleri değerlendiren Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanı Morten Allentoft, ailenin soy ağacını çıkardıklarını açıklamıştı:
Annelerin yanında çocukların yattığını görebiliyoruz, yanlarında erkek kardeşleri var. Aileyi kim öldürmüşse, onları tanıyordu.
Mezarda hiç yetişkin erkek cesedi yoktu, yalnızca eşi ve erkek çocuğuyla gömülmüş bir adam bulundu. Morten Allentoft, şu bilgileri vermişti:
Katliam gerçekleştiğinde bu aile yerleşimde değildi, daha sonradan gelip yakınlarını toprağa verdiler.
Sahada çalışan Katarzyna Oleszek, cesetlerin dikkatlice yan yana yerleştirilmesinin keşfin Katolik bir mezarlık olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Alandaki ekipler, madeni paraların dışında başka bir şey bulamadı, bu da sitenin bölgedeki yoksul bireyler tarafından kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.
Yakınlarda çocukların ebeveynlerinin mezarlarını içeren başka bir alan olup olmadığı konusunda araştırmalar devam etmektedir.