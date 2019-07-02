Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Başakşehir Ayazma'da hayata geçirilen 311 konut ve Başakşehir Hoşdere'de inşa edilecek olan 337 adet konutun kurası çekiliyor. Ucuz konut sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu TOKİ Başakşehir projelerinde bugün kura heyecanı yaşanıyor. TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere projesinde kura sonuçları anbean takip ediliyor. Canlı olarak izlenebilen TOKİ projesinde açıklanan isimler şöyle. İşte TOKİ Başakşehir kura sonucu isim isim tam liste sizlerle....