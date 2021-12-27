TOGG hedefe adım adım yaklaşıyor

Yerli otomobille küresel boyutta bir rekabete hazırlanıldığını belirten Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz yarının teknolojisinden başlayarak aracımızı geliştirdik. Hibrit teknolojilerde eğer ülkemizde yoksa biz bunların hepsiyle ilgili teker teker, dünyanın en iyileri kimse onlarla beraber, teknolojiyi hem anlayacak şekilde hem de bizim isteklerimiz doğrultusunda geliştiriyoruz. İsteklerimizi biz belirliyoruz. Biz aracımızın üretiminden itibaren modülünü kendimiz yapıyoruz. Modülle beraber paket oluşturmasını, ihtiyaç duyulan yazılımları artı araca entegrasyonu bizim tarafımızdan yapılıyor. Sadece paket üretiyor olmak açıkçası 500-600 kilogram ağırlığındaki bir ürünün sadece lojistik olarak bir yerlerden nakliyesini engellemek üzere yapılmış bir olaydır. Ama teknolojinin olduğu hücresine kadar girebiliyorsak, yazılımlarını biz yapabiliyorsak o zaman bu işin teknolojisi de bizdedir demektir. Biz hala yeni nesil teknolojide ısrar ediyoruz. Küresel boyutta rekabete hazırlandığımızın altını çiziyoruz. Bunu ortaya çıkartırken de fikri mülkiyeti ve markası bize ait bir şirketten bahsediyoruz."