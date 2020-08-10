Yerli otoya teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağı kalkıyor

FABRİKADAN SATIŞ MÜMKÜN

Dünyada sektörünün önde gelen markalarının yaptığı gibi bayi ağı kurmadan satışı markanın kendisi yapması mümkün. TOGG’un Gemlik tesisleri içerisinde kuracağı ‘Müşteri deneyim merkezi’ ve ‘Bir fabrikadan fazlası olacak’ söylemleri de bu fikri kuvvetlendiren unsurlar olarak göze çarpıyor. Bu konuda yenilikler getireceği kesin. Dünya’da Tesla başta olmak üzere, Apple ve Alman bisiklet üreticisi Canyon gibi aracıyı ortadan kaldırarak müşterisi ile direkt olarak kendisi buluşan benzer örnekler var.