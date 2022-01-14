Tesadüf 2 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkardı

Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde yaşayan Bünyamin Erdem'in doğa yürüyüşü yaparken keşfettiği ve Roma döneminden kaldığı belirlenen 2 bin yıllık yol turizme kazandırılacak. Bünyamin Erdem, durumu FÜ'den arkeolog ve sanat tarihçi Prof. Dr. Aytaç ile paylaştığını belirterek, 'Hocamızın yaptığı araştırmadan sonra öğrendim ki bu yol tarihi Roma yoluymuş. Burayı ilk fark ettiğim gün yaşadığım heyecanı yeniden yaşadım. Bu yolda herkesin yürümesini ve bu heyecanı tatmasını isterim. Adeta tarihe yolculuk yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Herkesi burayı görmeye bekliyorum.' dedi.