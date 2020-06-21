PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı

ANNELERİ HASTALIĞA YENİLDİ, BABALARI TERÖR ŞEHİDİ

Patlamada şehit olan Hacı Atilla, 3’ü ilk eşinden 1'i yeni eşinden olmak üzere 4 çocuk babasıydı. Hacı Atilla, 3 yıl önce çocukları Tülay (8), Ecrin (7) ve Bünyamin’in (3) annesi olan eşinin hastalık sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Selamet Atilla ile evlendi. Selamet Atilla'dan da Miraç (7 aylık) adında bir çocuğu oldu. PKK'nın terör saldırısında Hacı Atilla’nın 4 çocuğu yetim kaldı. Gelininin patlamayı haber verdiğini ve hastaneye gidince bayıldığını, bu nedenle oğlunu son bir kez göremediğini belirten Hacı Atilla’nın annesi Sadiye Atilla, "Hacı’nın önceki eşi hastalandı vefat etti. Oğlum işine gitmişti. Çalışmaya gitmişti. Benim oğlum masumdu. Kimse oğlumu öldürmez diyordum. Kendisi ve çocuklarının rızkı için gitmişti. Allah teröristlerin bin kere belasını versin. 4 yetim bıraktı geriye" dedi.