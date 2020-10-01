PKK/KCK'ya şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.