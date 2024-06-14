Terli terli su içmeyin!
Annelerimizin 'terli terli su içme' dediğini duyar gibiyiz. Yaz ayları her ne kadar kavurucu olsa da serinlemek için en son tercihiniz soğuk su olmalı.
Soğuk su hafızadan dişlere, dişlerden kalbe kadar vücudumuzu tamamen etkiliyor. İşte annelerimizin bizi uyardığı terli terli su içmenin bilimsel izahı...
Soğuk su mide kasılmalarına neden olarak sindirim sistemimizi olumsuz etkiliyor.
Özellikle yemekten sonra içilen soğuk su, mide ağrısı veya kramp gibi sorunlar yaratır.
Soğuk su içmek, vücudun normal sıcaklığını korumaya çalışırken ekstra enerji harcamasına sebep olur.
SİSTEM ZAYIFLAR
Böylece aniden içilen soğuk su etkisiyle vücut iç ısısını dengelemeye çalışarak sistemin zayıflamasına yol açar.
KAN DOLAŞIMI ZORLAŞIR
Soğuk su içmeye başladığınızda kan dolaşımı zorlaşabilir. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur.
KALP HASTALARI DİKKAT
Ayrıca terliyken su içtiğinizde kan damarlarınız daralabilir. Özellikle kalp hastaları bu riskleri göz önünde bulundurmalıdır.
BİLİNÇ KAYBINA NEDEN OLUR
Soğuk suyu aşırı tükettiğinizde bilinç kaybına neden olabilir. Soğuk su tüketmek yerine ılık suya yer vermek daha mantıklıdır.