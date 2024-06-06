Terletmeyen çözüm!
Aşırı sıcaklar terleme sorununu da beraberinde getiriyor. Son günlerde birçok insan terlemeyi önlemenin yollarını arıyor.
Toplu taşıma araçlarında kıyafetlerde oluşan iz veya terleme ile ortaya çıkan kötü koku çoğu insanı rahatsız ediyor.
Sizler için araştırdık bulduk. Görüntüsü ayrı kokusu ayrı dert ter sorunundan 2 basit yöntem ile kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar...
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI AŞKINA!
Türk kahvelerimizin yanında ve diş sağlığımız için de tükettiğimiz Hindistan cevizi yağı terleme sorununa da etkili bir çözüm sunuyor.
Hindistan cevizi yağı, ter kokusunu önlemede güçlü bir yardımcı olabiliyor. Yapmanız gereken çok basit.
Duş aldıktan hemen sonra Hindistan cevizi yağı sürerek vücudunuzun ter kokusu yerine hoş kokmasını sağlayabilirsiniz.
EN ÖNEMLİSİ VÜCUT TEMİZLİĞİ
Kişisel hayatımızda yaz kış demeden düzenli duş almayı ihmal etmemeliyiz.
Duş almak, ter kokusunu önleyebiliyor. Ayrıca duş alırken sabun, çay ağacı yağı, aloe vera veyahut salatalık ürünleri tercih edilebilir.