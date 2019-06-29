Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Emeklilerin heyecanla beklediği Temmuz ayına artık yalnızca iki gün kaldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekliye ayrılanlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Temmuz ayı zammına 6 aylık enflasyon farkı da ilave ediliyor. Yaklaşık 12.5 milyon emekli enflasyon oranlarının açıklanmasını beklerken, 5 aylık enflasyon farkı üzerinden emeklilere yapılacak zam öngörülebiliyor. Haziran ayının 3'ünde açıklanan enflasyon verilerine göre 5 aylık fark 4.99 oldu. Emeklilerin bu farkla 6.7 ile 7.5 oranında zam alması bekleniyor. Emekliler ne kadar zam alacağının yanı sıra, zamlı maaşları ne zaman alacaklarını da merak ediyor. Peki, Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte detaylar...
Emeklilerin Temmuz ve Ağustos aylarında yüzleri gülecek. Her yıl ilk dilim ve ikinci dilim adı altında Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekliler, Haziran ayının son günlerine girilmesiyle gün saymaya başladı. Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammına 6 aylık enflasyon farkı da ilave ediliyor. 5 aylık enflasyon farkının 4.99 olarak ortaya çıkmasıyla emekliler hesaplara başladı. Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileri ile emeklilerin ne kadar zam alacakları netleşecek. Ancak 4.99 enflasyon farkı ile emeklilerin ne kadar zam alacağına dair öngörüler de ortaya çıktı. Buna göre; emekliler bu yıl 6.7 ile 7.5 seviyeleri arasında bir zam alacak. Peki, Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...