Emeklilerin Temmuz ve Ağustos aylarında yüzleri gülecek. Her yıl ilk dilim ve ikinci dilim adı altında Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekliler, Haziran ayının son günlerine girilmesiyle gün saymaya başladı. Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammına 6 aylık enflasyon farkı da ilave ediliyor. 5 aylık enflasyon farkının 4.99 olarak ortaya çıkmasıyla emekliler hesaplara başladı. Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileri ile emeklilerin ne kadar zam alacakları netleşecek. Ancak 4.99 enflasyon farkı ile emeklilerin ne kadar zam alacağına dair öngörüler de ortaya çıktı. Buna göre; emekliler bu yıl 6.7 ile 7.5 seviyeleri arasında bir zam alacak. Peki, Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...