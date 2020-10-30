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İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
Depremin ardından ilk görüntüler geldi
İzmir'de çok şiddetli deprem! İstanbul, Bursa ve Marmara'da da hissedildi!
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 gözaltı
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Halil Sezai'ye verilen ceza belli oldu
Cenaze programı belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
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TEM otoyolunda tır alev alev yandı