Tavşan yuvası zannetti ama...

İlk bakışta sıradan bir hayvan barınağı gibi görünen bu yer görenleri bir hayli şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şaheser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş. İşte o tavşan yuvasından çıkanlar...