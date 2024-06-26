Yanına süt veya ayran!
Bayramların müjdecisi tatlılar... Yanına da süt veya ayran fena gitmez!
Peki ya neden tatlının yanında süte ve ayrana ihtiyaç duyarız?
Çünkü tatlının yanında asitli ve doğal olmayan içecekler yerine ayran veyahut süt içilmesi daha sağlıklı.
İşte tatlının yanına iyi giden süt veyahut ayranın faydaları...
Baklavanın yanında ayran içmenin yağları yaktığını biliyor muydunuz?
Tatlının yanında ayran içerek alınan karbonhidratların daha hızlı yakılması sağlayabilirsiniz.
Baklava şekerli bir tatlı olduğundan fazla tüketildiğinde dişlerde çürümeye neden olabilir.
Ayran ise baklava şekerinin dişlerde kalmasını önlüyor.
Tatlı yanında içilen bir çay bardağı süt de içerdiği protein sayesinde kan şekerindeki yükselişini dengeleyecektir.
Tıpkı ayran gibi bayramda tatlının yanına süt de ikram edilebilir.
Tatlı ve ayran sunumu hem tarihi hem de lezzet açısından oldukça ilginç detaylar barındırıyor.
Baklava ve süt ikilisi Osmanlı döneminden günümüze dayanan bir gelenektir.
Baklavaya süt eşlik etmesinin temel sebeplerinden biri de, baklavanın ağır ve şekerli bir tatlı olmasıdır.