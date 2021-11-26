Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı

"Şu anda Taşlıgeçit Höyüğü'ndeki kazılar, özellikle yüzeyde kısmen duvarları görünen büyük bir anıtsal yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak başladı. Bu yapıyı, Roma dönemine ait büyük bir kompleks yapının mekanlarının oluşturduğunu anladık. Yapı şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki bu depreme neden olan, muhtemelen bölgenin 1. derece fay hattı olması. Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlar ile bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti. Dolayısıyla depremde yıkılmış, Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte."