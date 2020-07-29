İstanbul'da şoke eden görüntü!

Yapılan kazının derinliği ile ilgili olarak ise Oktay Özel, "Sur duvarının üst kotundan Yedikule kapının kemer üzengisine kadar, yaklaşık 10 metre yükseklik var. Biz yukarıda yaptığımız incelemelerde yol kotuna kadar, kemer boşluğuna kadar inen bir çukurla karşılaşmadık ama hayli derin bir çukur var. Yaklaşık 5 metrenin üzerinde bir çukur olduğunu biliyoruz. Özellikle kara surları gelinen noktada çok yorgun ve tahribata uğruyor. Yapılan küçük Vandalizmler bile kara surları için çok ciddi tahribatlar doğurabiliyor. Dolayısıyla İstanbullunun, çevre halkının kara surlarına karşı yoğun bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Kara surlarını korumak, bütün insanlığın ve İstanbullunun önemli bir görevi" ifadelerini kullandı.