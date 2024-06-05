80 kilo verdiren Güllü diyeti!
Arabesk müziğin kraliçesi Güllü, gün geçtikçe neredeyse tığ gibi incelmesi gündemde yankı uyandırdı.
80 KİLO VERDİ
Verdiği kilolarla gözle görülür şekilde zayıflayan ünlü şarkıcı Güllü, tam tamına 80 kilo verdi.
Birçok insan Güllü'nün zayıflama sırrını merak ediyor. Biz sizin için araştırdık bulduk. İşte Güllü'den zayıflama tüyoları...
GÜLLÜ'NÜN ZAYIFLAMA SIRRI
Kilo verme sürecinde ilk olarak disiplinli bir yaşam tarzını benimseyen Güllü, mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra Güllü, sürece ünlü diyetisyenlerin desteğiyle devam etti.
ZORLU SÜRECİ YÖNETTİ
Güllü öte yandan fit bir görünüm sağlayabilmek için yağ oranını dengeledi. Bunun için de sağlıklı beslenmeye özen göstererek, yeşillik ve protein ağırlıklı bir diyet programı uyguladı. Ayrıca, günlük rutinlerine spor ve yürüyüşü ekleyerek bu zorlu süreci yönetti.
BESLENME VE DİYET
Kilo verme sürecinde bol bol spor yapan Güllü, sağlıklı beslenmesine dikkat etti. Güllü, tatlı, tuz ve beyaz un gibi sağlıksız gıdaları diyetinden tamamen çıkardı.
KÜÇÜK ÖĞÜNLER
Güllü ayrıca, metabolizmayı hızlandırmak ve tokluk hissini artırmak için gün içinde küçük öğünler halinde beslenmeye dikkat etti.
YEŞİL ÇAY VE TARÇINLI SU
Öte yandan tarçınlı su ve yeşil çay gibi toksin atmaya yararlı olan içeceklerden destek aldı.
UN, TUZ VE ŞEKER
Güllü kilo verme sürecinde porsiyonlarını azaltarak; beyaz un, tuz ve şekeri yaşantısından çıkarttı.
TIĞ GİBİ OLDU
Güllü, dengeli besleme ve sporun ile birlikte zayıflayarak herkesi kendine hayran bıraktı. Günde 1 saatlik spor, yürüyüş ve diyet ile tam 80 kilo veren Güllü, bugünlerde tığ gibi oldu.