80 kilo verdiren Güllü diyeti!

ZORLU SÜRECİ YÖNETTİ





Güllü öte yandan fit bir görünüm sağlayabilmek için yağ oranını dengeledi. Bunun için de sağlıklı beslenmeye özen göstererek, yeşillik ve protein ağırlıklı bir diyet programı uyguladı. Ayrıca, günlük rutinlerine spor ve yürüyüşü ekleyerek bu zorlu süreci yönetti.