Dilencinin ‘Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı

İnsanların kalabalık olduğu Taksim Meydanı'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı.