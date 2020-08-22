Emniyet kemeri kurtardı! Takla atarak karşı şeride geçtiler

Olay yerinde konuşan Mert Çolak, “Şarköy’den Malkara’ya dönüyorduk. Yolda kaza yapmış bir aracı görünce şoke olduk. Araç takla atmış. Hemen yardıma koştuk. Neyse ki kazayı yaralı olarak sağ atlatmışlar” diye konuştu.