Balık sevenler dikkat! Tahta kasalar mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor

Özellikle hamsi, sardalye gibi küçük balıklarda hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan 'histamin' nedeniyle, tüketildiğinde zehirlenmeler görülebilir. O nedenle balıkları fazla sıcak havayla temas ettirmeden, hızlı bir şekilde eve götürüp dolaba koymak gerekiyor. 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Fakat ne yazık ki, açılışlarda bile bunların kullanımı görüyoruz.