Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Süper Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar resmen duyurulan transferlerden öne çıkanlar...



Aaron Appindangoye - Demir Grup Sivasspor



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bir transfer daha yaptı. Yiğido, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye`yi kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı.