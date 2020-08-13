Sümela'ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan ve restorasyon nedeniyle yaklaşık 5 yıl kapalı bulunan Sümela Manastırı'na, 28 Temmuz'da yeniden ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Açılışın ardından geçen 16 günde 45 bin 257 ziyaretçiyi ağırlayan manastır, bu süre içerisinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri oldu.