Sezona hızlı başladı

Manastırın şu an dünyanın her yerinden turistleri ağırlamaya hazır olduğunu vurgulayan Koçhan, "Ben inanıyorum ki bu yıl Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu olan Sümela, Türkiye'de rekor kıran ziyaretçi sayısına ulaşacaktır." dedi.