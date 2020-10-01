Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor! Dev projede sona yaklaşılıyor

"PROJENİN ANAHTARI FİLYOS LİMANI AYAĞI"



Filyos Projesi’nin liman, endüstri ve serbest bölge ile birlikte üç önemli sac ayağından oluştuğunu belirten Başkan Metin Demir, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın liman için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi için hedef koyduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Üç önemli ayaktan oluşuyor. Projenin anahtarı mahiyetinde olan en önemli ayağı Filyos Limanı ayağıydı. Liman tarafında 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli limanlarından birisi olacak. Uzun yıllardır süren inşaat sürecinde de sevindirici aşamalara geldik.