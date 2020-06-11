Ege'nin "renkli" simaları: "Afro-Türkler"

"KİMSENİN KİMSEDEN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR"

ABD'de siyahilere yapılanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Biberci, şunları kaydetti: "Yaşanan olayları hiç hoş karşılamıyoruz. Bizim burada asla öyle şeyler olmaz. ‘Yok sen şu ırktansın, yok ben bu ırktanım’ gibi şeyler asla olmaz. Seven evleniyor, sevmeyen evlenmiyor. Oğlum ve kızım da bir beyazla evlendi. Önemli olan da budur. Bunu başarabilmektir. Hepimizi Allah yarattı. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Siyah beyaz yoktur, insan insandır.