Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı polisleri, Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından otomobil lastiği, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atık çıkardı.