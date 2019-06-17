SSK'lı emekliye Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanında. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Peki, bu oran gerçekleşirse en düşük maaş ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lı emeklilerin maaşları ne kadar olacak?