SSK'lı emekliye Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanında. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Peki, bu oran gerçekleşirse en düşük maaş ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lı emeklilerin maaşları ne kadar olacak?
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Emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyona kilitlendi.