SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak. Emekliler için yılın ikinci zammına kısa bir zaman kaldı. Emeklilerin zam oranları 2019 yılının Temmuz ayında kaç TL olacak? İlki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar…
Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliler temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuzda memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak