Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılının temmuz ayında yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımının kimlik tespiti yapılan 9 kurbanı daha ebedi huzura kavuştu.
Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en yaşlısı öldürüldüğünde 70 yaşında olan Hasan Pezic oldu. Pezic'in yakınları mezarı başında duygusal anlar yaşadı.