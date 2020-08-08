Konya'da kuyumcunun etkisiz hale getirdiği iki soyguncu, adliyeye sevk edildi

KONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa H. (19) ve arkadaşı Ahmet T. (19) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet T. ifadesinde Mustafa H.'yi tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa H. ise silahı bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, soygunu da paraya ihtiyaçları oldukları için gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi. Şüphelilerden Mustafa H., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.