Soygun girişiminde bacağından vuruldu! Mahkemede suç ortağını savundu

PARAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞ

Ahmet Tuger, emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa Hazır ise soygunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüfeği bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişiminde bulunduklarını söyledi. Polis ise yaptığı incelemede Mustafa Hazır ile Ahmet Tuger'in lise arkadaşı olduklarını belirledi. Poliste daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Hazır ve Tuger, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazır, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.