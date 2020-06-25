Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü

Ölümden döndüğünü ifade eden Kılıçelli, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda itfaiyecilerin beni kurtardığını gördüm. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum. Ailem bana bakıyor. Şimdilik iyiyim" dedi.