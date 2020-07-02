Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu

Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar örnek olacak.